EEUU rectifica y aclara que su Marina no escolta a petroleros en el estrecho de Ormuz

El gobierno estadounidense tuvo que rectificar este martes y aclarar que su Marina no escolta ningún petrolero en el estrecho de Ormuz, tras un mensaje del secretario de Energía, Chris Wright, desmentido rápidamente por la Casa Blanca.

"Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún buque cisterna o navío por el momento, aunque por supuesto es una opción", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Teherán también refutó la afirmación del secretario de Energía, que había anunciado esa primera operación de escolta desde que arrancó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mercado, muy nervioso desde el inicio de las hostilidades, había reaccionado con optimismo al mensaje en la red X del secretario.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

Desde el 2 de marzo se ha detectado el cruce de más de 20 buques comerciales por el estrecho, según un análisis de la AFP basado en datos de Marine Traffic.

Otros han atravesado el estrecho de Ormuz con los transpondedores apagados para ocultar su posición, y en ocasiones solo vuelven a aparecer en los sistemas de rastreo marítimo cuando ya han salido de la zona.

De los buques que transmitieron al menos una señal mientras intentaban el cruce, la AFP contabilizó nueve petroleros y dos buques de gas natural licuado (GNL).

Antes de la guerra, un promedio diario de 138 buques transitaba por el estrecho de Ormuz.

Washington ha tomado medidas para intentar tranquilizar a los mercados globales desde el inicio de la guerra, ofreciendo reaseguro a las compañías navieras y los servicios de la Marina.

Los precios del crudo han registrado fuertes fluctuaciones desde el comienzo de la guerra debido a las interrupciones del suministro, con un salto del 30% el lunes, hasta rozar los US$120 por barril, antes de retroceder fuertemente.

Los precios siguieron cayendo tras declaraciones de Trump el lunes que insinuaban que la guerra podría terminar "pronto".

La guerra ha supuesto ataques contra depósitos de petróleo en Irán y atentados contra infraestructuras energéticas en países ricos del Golfo, anteriormente considerados refugios seguros en un turbulento Oriente Medio.