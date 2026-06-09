EEUU reduce su déficit comercial en abril gracias al petróleo

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en abril gracias a un aumento de las exportaciones de petróleo, en medio de una escasez de oferta tras la guerra en Oriente Medio, según datos del gobierno publicados el martes.

La brecha comercial total bajó un 1,2% hasta los 55.900 millones de US$, informó el Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto que alcanzaría los 56.100 millones de US$.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos derivados del petróleo se dispararon desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que desencadenaron la represalia de Teherán al bloquear prácticamente el estrecho de Ormuz.

El estrecho es una vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que elevó los precios.

En abril, las exportaciones estadounidenses aumentaron un 2,6% hasta los 327.100 millones de US$, impulsadas en parte por el crudo y otros productos derivados del petróleo.

También aumentaron las exportaciones de bienes de capital, como computadoras y aviones de uso civil.

Las importaciones estadounidenses crecieron por su parte un 2,0% hasta los 383.000 millones de US$.

Este aumento se vio favorecido por las importaciones de productos como computadoras y semiconductores, gracias a la constante demanda de equipos necesarios para el despliegue de la inteligencia artificial (IA).

Las empresas continuaron invirtiendo en bienes de alta tecnología relacionados con centros de datos, un motor del crecimiento económico, en tanto los aranceles del presidente Donald Trump excluyen algunos de estos productos.

Pero según los analistas, es probable que las importaciones de bienes sigan moderadas mientras persista la guerra contra Irán, lo que mantiene elevados los precios de la gasolina y supone una carga para los hogares y las empresas estadounidenses.