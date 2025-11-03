EEUU reducirá ayuda alimentaria para millones de personas en noviembre debido a parálisis presupuestal

El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso.

El gobierno utilizará US$4.650 millones de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa Snap, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente "el 50% de las ayudas de los hogares elegibles", afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales.

El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos.

sst/ev/mr/mel