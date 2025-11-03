EEUU reducirá ayuda alimentaria para millones de personas en noviembre debido a parálisis presupuestal
El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso.
El gobierno utilizará US$4.650 millones de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa Snap, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente "el 50% de las ayudas de los hogares elegibles", afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales.
El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos.
sst/ev/mr/mel
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Tesla Model Y o Toyota Corolla: cuál es el auto eléctrico más barato para comprar en noviembre de 2025 en EE.UU.
- 2
Cuánto dinero necesita un migrante latino para vivir en el Bronx en noviembre 2025: “Somos el barrio más olvidado”
- 3
Quién es la ganadora del Miss Venezuela: candidata para llevarse el Miss Universo 2025
- 4
Trump amenaza con atacar militarmente Nigeria por la persecución de cristianos