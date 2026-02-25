EEUU registra el alza más fuerte en reservas comerciales de petróleo desde 2023

Las reservas comerciales de petróleo registraron una fuerte alza la semana pasada en Estados Unidos, la más grande en tres años, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA, en inglés).

Durante el período de siete días terminado el 20 de febrero, las reservas aumentaron en 16 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un alza mucho menor, de 1,9 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

En total, y excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 435,8 millones de barriles, su nivel más alto desde mayo.

En el centro de Cushing, Oklahoma, la principal terminal de entrega de petróleo de referencia West Texas Intermediate (WTI) en el país, las reservas de crudo aumentaron en aproximadamente 900.000 barriles.

La reserva estratégica se mantuvo estable con respecto al período anterior, en 415,4 millones de barriles.

Este aumento de los inventarios es atribuido principalmente a un fuerte ajuste estadístico, ya que la EIA corrige cada semana los datos de los períodos anteriores.

En esta ocasión, la agencia añadió aproximadamente 1,3 millones de barriles diarios a los volúmenes llegados al mercado estadounidense.

En las últimas semanas, las regiones de producción y exportación de petróleo en Estados Unidos se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas extremas, lo que ha provocado importantes fluctuaciones en las estimaciones estadísticas, mientras se da un regreso a la normalidad.

Otro factor que explica el alza observada este miércoles es que las importaciones estadounidenses aumentaron ligeramente (en 2,07% con respecto al período anterior), mientras que las exportaciones disminuyeron un 6,04%.

La publicación del informe confirmó la ligera tendencia bajista de los precios del crudo.

Hacia las 16H00 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cedía un 0,07%, hasta los US$70,73, tras haber alcanzado los US$66,88, su nivel más alto desde agosto pasado.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en marzo, retrocedía un 0,20% a US$65,50 por barril.