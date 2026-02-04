EEUU relanza acuerdo de exención arancelaria con una treintena de países de África

El gobierno de Donald Trump reactivó el martes, hasta fines de este año, un acuerdo que permite que numerosos productos africanos accedan al mercado estadounidense sin aranceles.

Esta exención está prevista en una ley de fomento al desarrollo africano (AGOA por sus siglas en inglés), sancionada en 2000 por el presidente Bill Clinton para facilitar y regular los intercambios comerciales entre Estados Unidos y África.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció el martes el relanzamiento del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida tiene "efecto retroactivo al 30 de septiembre de 2025" fecha en la que había expirado, subrayó en un comunicado.