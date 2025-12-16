EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela

La agencia de regulación aérea estadounidense renovó el martes su alerta para aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano debido, dijo, a los peligros de la actividad militar en la región.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aeronaves a "actuar con cautela" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", la misma formulación utilizada en una advertencia previa emitida el mes pasado.

La nueva advertencia se produjo días después de que un piloto de JetBlue dijera que su aeronave estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, un incidente que la aerolínea dijo que había reportado a las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos ha enviado una gran flotilla de buques de guerra al Caribe y sus aeronaves han sobrevolado repetidamente la costa de Venezuela.

Washington asegura que su intención es mantener la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro como parte de su campaña antinarcóticos.

El gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el presunto "cartel de los Soles", al que declaró una organización "narcoterrorista" el mes pasado, y ha ofrecido una recompensa de US$50.000.000 por información que conduzca a su captura.

Las fuerzas estadounidenses también han llevado a cabo una serie de ataques dirigidos contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, una campaña de más de tres meses que ha dejado al menos 95 muertos y ha aumentado las tensiones regionales.