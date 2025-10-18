EE.UU. repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes del ataque a "submarino narco" en el Caribe

El gobierno de Estados Unidos tiene previsto repatriar a un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga, en el que murieron dos tripulantes, dijo el sábado Donald Trump.

"Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico", dijo el presidente estadounidense en Truth Social, y añadió que la embarcación estaba cargada con fentanilo y otras drogas.

"Dos de los terroristas murieron. Los dos terroristas supervivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados".

acb/sst/gv