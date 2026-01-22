EEUU revisa al alza crecimiento del PIB en tercer trimestre de 2025
La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre de 2025 un poco más de lo inicialmente estimado y llegó a 4,4% anualizado, según datos oficiales publicados el jueves.
La anterior cifra estimada de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) había sido de 4,3%, un resultado que se consideraba ya como un buen nivel.
El aumento se debió "principalmente a la revisión al alza de las exportaciones y las inversiones, equilibrada por una revisión a la baja del consumo", indicó el servicio de estadísticas del Departamento de Comercio.
Estas cifras que abarcan el periodo de julio a septiembre suelen publicarse antes, pero la parálisis del gobierno el año pasado atrasó el calendario.