EEUU revoca visa al presidente de Colombia por sus "actos incendiarios"

Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de "actos temerarios e incendiarios" durante una manifestación propalestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"El presidente colombiano @petrogustavo se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios", indicó este viernes el Departamento de Estado en un mensaje en X.

Petro participó el viernes en una manifestación propalestina junto al músico británico Roger Waters.

Videos difundidos por medios mostraron al presidente colombiano lanzando arengas.

"¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!", exclamó.

Según medios colombianos, Gustavo Petro ya está a bordo de un vuelo hacia Bogotá.

ksb/sla/nn/cjc