LA NACION

EEUU revoca visa de funcionario de Haití acusado de apoyar pandillas

Estados Unidos anunció sanciones contra un funcionario del gobierno de Haití acusado de apoyar a bandas criminales de su país y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU revoca visa de funcionario de Haití acusado de apoyar pandillas
EEUU revoca visa de funcionario de Haití acusado de apoyar pandillasShutterstock

Estados Unidos anunció sanciones contra un funcionario del gobierno de Haití acusado de apoyar a bandas criminales de su país y obstaculizar los esfuerzos para combatirlas.

Washington no identificó al funcionario ni a los grupos criminales en cuestión, pero indicó que revocará cualquier visa que posea actualmente el involucrado.

"El Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un funcionario del gobierno haitiano por apoyar pandillas y otras organizaciones criminales, y obstruir la lucha del gobierno de Haití contra bandas terroristas", indicó en un comunicado el lunes.

En mayo, Washington designó a las bandas criminales Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas.

Estados Unidos "sigue comprometido con apoyar la estabilidad de Haití y espera un progreso tangible hacia elecciones libres y justas", dijo el comunicado.

El prominente hombre de negocios haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar bandas violentas en su país, fue detenido en Estados Unidos en septiembre y enfrenta la deportación.

Otro importante hombre de negocios haitiano, Pierre Reginald Boulos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 17 de julio, acusado de "contribuir a la desestabilización" del país caribeño.

Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace largo tiempo la violencia de las bandas criminales, con asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros frecuentes, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación empeoró significativamente a principios de 2024, cuando las bandas obligaron a Ariel Henry, entonces primer ministro, a renunciar.

bur-dhw/pbt/val/mel

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Nueva ley en Florida: por qué colocar un GPS o dispositivo de rastreo en un auto ajeno puede enviarte a prisión
    1

    Nueva ley de Ron DeSantis: por qué colocar un dispositivo de rastreo en un auto ajeno en Florida puede llevarte a la cárcel

  2. Falta de trabajadores y una Charlotte desolada
    2

    Falta de trabajadores y una Charlotte desolada tras las redadas masivas contra inmigrantes latinos

  3. A cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias 2025
    3

    Distinto a Nueva York: a cuánto llegarán las temperaturas en Florida para el Día de Acción de Gracias

  4. Mamdani confirmó sus políticas migratorias en Nueva York tras la reunión con Trump
    4

    ¿Sigue el estatus santuario? Mamdani confirmó sus políticas migratorias en Nueva York tras la reunión con Trump

Cargando banners ...