EE.UU. sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras por "terrorismo" y "narcotráfico" en México

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos grupos narcos, Cárteles Unidos y Los Viagras, y siete de sus presuntos cabecillas, por "terrorismo, narcotráfico y extorsión" en Michoacán, en el oeste de México.

Michoacán "alberga numerosas organizaciones criminales que compiten por territorio" y a medida que crecen "se fragmentan", afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El gobierno de Donald Trump acusa a Cárteles Unidos, al que designó organización "terrorista" global, de tráfico de opioides sintéticos y extorsión.

"En su brutal conflicto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", este grupo "ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden", añade el comunicado.

"Incluso está vinculado al reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de dispositivos explosivos" que han provocado "la muerte de soldados mexicanos", precisa.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció recompensas por US$21 millones por cinco presuntos miembros de Cárteles Unidos.

Destaca Juan José Farias Álvarez, alias "El Abuelo", el líder del grupo por el que ofrece US$10 millones. Los otros son Alfonso Fernández Magallón, también conocido como "Poncho", Luis Enrique Barragán Chávez, alias "R5", "Wicho" o "Güicho" y Edgar Orozco Cabadas, llamado asimismo "El Kamoni".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también tiene en la mira a Los Viagras, por tráfico de metanfetamina y cocaína en Michoacán.

En un intento por controlar la zona, Los Viagras "se ha aliado recientemente con el CJNG", afirma el Tesoro.

Además, "ha extorsionado a los cultivadores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros", añade. Le atribuye asimismo secuestros, ataques a las fuerzas de seguridad y extorsiones.

La OFAC sanciona a tres miembros "de alto rango" de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana, apodado "El Gordo" que "es uno de los fundadores" y actual "líder", por el que el Departamento de Estado ofrece US$5 millones, Heladio Cisneros Flores, alias "La Sirena" y César Alejandro Sepúlveda Arellano, llamado "El Botox".

Estados Unidos denuncia un aumento de la extorsión en Michoacán.

"Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, se enfrentan al riesgo de sufrir violencia significativa a sus propiedades o incluso la pérdida de sus vidas", lamenta Washington.

Las sanciones llegan después de que México enviara a 26 presuntos miembros del CJNG y del cártel de Sinaloa a Estados Unidos

Todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.