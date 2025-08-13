EE.UU. sanciona a funcionarios brasileños de OPS por programa Más Médicos

Estados Unidos anunció este miércoles haber tomado medidas para revocar y restringir visas a funcionarios gubernamentales brasileños y exmiembros de la Organización Panamericana de la Salud "por su complicidad" con el programa Más Médicos, en el que han participado doctores cubanos.

Washington acusa a Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud brasileño, y a Alberto Kleiman, exfuncionario gubernamental, de haber desempeñado "un papel en la planificación y ejecución" en el programa Más Médicos (Mais Medicos).

"Utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba", denuncia el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio en un comunicado.

Washington los acusa de pagar "a sabiendas" a La Habana "lo que se debía a los trabajadores médicos cubanos".

Decenas de médicos cubanos que prestaron servicios en el programa "han informado haber sido explotados por el régimen cubano como parte del programa", sostiene Rubio.

Brasil lleva meses en el punto de mira del presidente estadounidense Donald Trump, sobre todo por el juicio al exmandatario brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

En clara oposición a las políticas cubanas, Bolsonaro comparó con la "esclavitud" el programa Más Médicos, bajo el cual Cuba llegó a enviar miles de médicos para trabajar en Brasil.

La Habana, en respuesta a esas críticas, retiró a sus médicos de Brasil en noviembre de 2018, poco antes de que Bolsonaro asumiera el poder en enero de 2019.

Desde que regresó al poder, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva reanudó el programa creado en 2013 para ampliar la atención médica en zonas desfavorecidas, pero se ha comprometido a priorizar a los profesionales brasileños.