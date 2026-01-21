EEUU sanciona a grupo palestino por tratar de romper bloqueo israelí con flotillas

Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a un grupo palestino involucrado en flotillas civiles que buscan romper el bloqueo marítimo de Israel sobre Gaza, acusándolo de trabajar para Hamás.

Israel ha interceptado las flotillas compuestas por múltiples barcos y ha detenido a sus participantes, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg.

El Departamento del Tesoro dijo que la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés) ha sido el "principal organizador" de las flotillas y sostuvo que estaba "actuando clandestinamente en nombre de Hamás".

La administración del presidente Donald Trump también impuso sanciones a seis organizaciones benéficas con sede en Gaza, alegando que forman parte del ala militar de Hamás.

Las sanciones bloquearán cualquier activo que los grupos tengan en Estados Unidos y penalizarán las transacciones con ellos.

El gobierno estadounidense "no mirará hacia otro lado mientras el liderazgo de Hamás y sus facilitadores explotan el sistema financiero para financiar operaciones terroristas", dijo en un comunicado John Hurley, funcionario del Departamento del Tesoro.

El grupo ha apoyado flotillas que han buscado romper el bloqueo israelí de Gaza, que ha quedado reducida a escombros tras dos años de incesantes bombardeos israelíes y donde las Naciones Unidas determinaron anteriormente que había hambruna.