EEUU sanciona a Sudán por presunto uso de armas químicas

Estados Unidos impuso sanciones contra el gobierno de Sudán por el presunto uso de armas químicas contra paramilitares, según documentos oficiales.

El Departamento de Estado estadounidense había acusado en mayo a Sudán de haber utilizado armas químicas en 2024, sin precisar la fecha exacta o el lugar de su supuesto uso, y había instado al gobierno de Jartum a "dejar de recurrir a ellas".

Sudán está inmerso desde abril de 2023 en una cruenta lucha de poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, jefe del ejército, y su exsubalterno Mohamed Hamdan Daglo, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

The New York Times informó en enero que el ejército sudanés había utilizado armas químicas en al menos dos ocasiones durante su lucha contra las FAR.

Jartum ha negado el uso de armas químicas.

En un aviso oficial fechado el viernes, el Departamento de Estado confirmó la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses, excepto en lo que respecta a la ayuda humanitaria urgente y los productos agrícolas.

Según este documento, las medidas implican la suspensión de toda venta de armas al gobierno sudanés, la negativa de una línea de crédito o la exportación de tecnología avanzada.

En la práctica, el efecto de las sanciones será limitado, dado que tanto el Fattah al Burhan, como Hamdan Daglo, ya están sujetos a sanciones estadounidenses.

Decenas de miles de personas han muerto por la guerra en Sudán y 13 millones han sido desplazadas. Naciones Unidas la considera como la "peor crisis humanitaria" en la actualidad.

gl/vla/ad/dga