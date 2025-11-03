EE.UU. se convertirá en accionista de start-up dedicada a transformar tierras raras

El gobierno de Estados Unidos se convertirá en accionista de la start-up Vulcan Elements, especializada en la transformación de tierras raras, informó la empresa, en un intento de Washington busca reducir su dependencia de China para conseguir estos metales.

La joven empresa con sede en Durham (Carolina del Norte) fabrica potentes imanes destinados a la industria, a partir de una aleación que incluye neodimio, uno de los metales del grupo de las tierras raras. Estos imanes son un componente crucial para muchos sectores de alta tecnología.

Vulcan Elements también planea procesar tierras raras en su planta ubicada en el parque industrial Research Triangle Park, cercano a Durham.

La operación vincula al gobierno estadounidense con inversores privados, quienes inyectarán US$550 millones al capital de Vulcan Elements, según un comunicado.

Estados Unidos, por su parte, concederá un préstamo de US$620 millones y una subvención de US$50 millones a cambio de recibir acciones de Vulcan por un valor equivalente.

El gobierno también prestará US$80 millones a ReElement Technologies, otra empresa estadounidense dedicada a la producción de tierras raras listas para su transformación, que ya había firmado un acuerdo de suministro con Vulcan en agosto.

"Nuestra inversión en Vulcan Elements acelerará la producción en Estados Unidos de imanes derivados de tierras raras para la industria estadounidense", dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, citado en el comunicado.

En el contexto de las tensiones comerciales con Estados Unidos, China ha restringido progresivamente sus exportaciones de tierras raras, de las cuales controla más del 90% del mercado mundial de refinación.

Tras un cambio de postura a principios de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con aumentar en un 100% los aranceles impuestos a China. Pero, finalmente, ambos países llegaron a un acuerdo la semana pasada, que incluye la suspensión de las nuevas restricciones sobre las tierras raras.

tu/aem/cr/dga