EEUU se siente "alentado" por la sentencia sobre Canal de Panamá, dice Rubio

Estados Unidos se siente "alentado" por la decisión de la Corte Suprema de Panamá que anuló las concesiones de puertos en el canal otorgadas a una empresa hongkonesa, declaró este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.

"Estados Unidos se siente alentado" por la decisión judicial, indicó Rubio en una breve reacción.

La sentencia fue duramente criticada por China, que sufre así un duro revés en la región.

El presidente Donald Trump amenazó varias veces a Panamá con medidas para recuperar el control del canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China.

El pleno del alto tribunal panameño declaró "inconstitucionales" las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas del canal, según un comunicado oficial.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era "inconstitucional" y se habían generado irregularidades.