EEUU superó las expectativas con 130.000 nuevas contrataciones de trabajo en enero

La creación de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo, haciendo a un lado las inquietudes sobre la marcha del mercado laboral ante las políticas económicas del presidente Donald Trump.

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130.000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4,3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55.000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4,4%.

Los sectores de la salud, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump ha llevado un plan de reducción del tamaño de la administración federal.

"Desde el pico alcanzado en octubre de 2024, el gobierno federal cuenta con 327.000 empleados menos, lo que representa una disminución del 10,9%" de su plantilla, destacó el departamento en un informe presentado con días de retraso debido al reciente cierre parcial del gobierno federal.

El departamento también revisó a la baja los datos del mercado laboral de noviembre y diciembre, en los que no se crearon tantos puestos como se había publicado anteriormente.