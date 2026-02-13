EEUU suspende a dos agentes federales por mentir sobre tiroteo en Mineápolis

Dos agentes federales fueron suspendidos y son investigados por presuntamente mentir sobre un tiroteo en Mineápolis el mes pasado y que dejó herido a un inmigrante venezolano, aseguró el viernes un alto funcionario de inmigración de Estados Unidos.

"La evidencia en video reveló que el testimonio juramentado de dos agentes distintos parece contener afirmaciones falsas", dijo en un comunicado Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Ambos oficiales fueron puestos en licencia administrativa mientras concluye una exhaustiva investigación interna", dijo Lyons.

El anuncio llega un día después de que fiscales federales retiraran los cargos de agresión contra Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa-Celis, a quien un agente del ICE le disparó en la pierna en Mineápolis el 14 de enero.

El fiscal federal Daniel Rosen, en un escrito judicial, dijo que los cargos fueron desestimados porque "las pruebas recién descubiertas en este asunto son materialmente inconsistentes con los alegatos en la denuncia" presentada contra los hombres.

En su declaración inicial sobre el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) aseguró que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

Según la primera versión del DHS respecto al hecho, el agente "disparó un tiro defensivo para proteger su vida".

El tiroteo contra Sosa-Celis se dio una semana después de que un agente del ICE en Mineápolis abatiera a Renee Good, una estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, lo que intensificó las protestas contra los operativos antinmigración del presidente Donald Trump en la ciudad.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, anunció el jueves que la administración concluirá su operación antimigratoria en Minesota.