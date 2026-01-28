EEUU tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio

Estados Unidos tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada de un portaviones a la región, en medio de amenazas de tomar acciones contra el gobierno de Irán por la represión de las manifestaciones en su contra

El tamaño de la flota en Oriente Medio es similar a la desplegada en el Caribe antes del ataque militar en Caracas que culminó el 3 de enero con el derrocamiento y captura del entonces presidente, Nicolás Maduro

Un funcionario estadounidense cifró el miércoles en 10 los buques estadounidenses en Oriente Medio

La flota incluye el grupo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C

También hay otros seis buques de guerra estadounidenses operando en la región: tres destructores y tres buques de combate litorales

La Armada, "al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario", escribió Trump en referencia a Irán el miércoles en su plataforma Truth Social

"El tiempo se acaba" para "¡LLEGAR A UN ACUERDO!" entre Teherán y Washington, dijo

La misión de Irán ante la ONU aseguró en un mensaje en X que "Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes"

El portaaviones y sus buques escolta fueron enviados a Oriente Medio luego de que el gobierno iraní reprimiera las protestas que inicialmente estuvieron impulsadas por la crisis económica, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica

El liderazgo clerical que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 respondió a las manifestaciones con fuerza letal y se ha mantenido en el poder, mientras muchos opositores ven en una intervención externa el factor más probable de cambio

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también exhortó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales, al afirmar que "la ayuda está en camino"