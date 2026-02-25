EEUU "vigila" tiroteo entre lancha y fuerzas cubanas, dice vicepresidente
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el miércoles que la Casa Blanca está "vigilando" el incidente en el que murieron cuatro ocupantes de una lancha con matrícula estadounidense a manos de la guardia costera cubana
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el miércoles que la Casa Blanca está "vigilando" el incidente en el que murieron cuatro ocupantes de una lancha con matrícula estadounidense a manos de la guardia costera cubana, pero añadió que espera que no sea grave.
"Sin duda es una situación que estamos vigilando; ojalá no sea tan grave como tememos que pueda ser. Pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más", declaró Vance a los periodistas.
Vance agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien asiste a una cumbre de la Comunidad del Caribe, le había informado más temprano sobre el incidente, pero que no conocen muchos detalles.