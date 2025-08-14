EE.UU. y Paraguay firman acuerdo sobre solicitudes de asilo

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo Rubén Ramírez Lezcano firmaron este jueves en Washington un acuerdo sobre las solicitudes de asilo "para compartir la carga" de la inmigración ilegal, constató la AFP.

Paraguay y Estados Unidos han estrechado su relación desde el regreso del presidente republicano Donald Trump al poder en enero.

El país sudamericano, al que Rubio viajó en febrero, se esfuerza por posicionarse como un aliado de Estados Unidos en América Latina.

El presidente paraguayo Santiago Peña "es un gran aliado y socio fuerte de Estados Unidos", declaró Rubio durante la firma del acuerdo que, según él, contribuirá a prevenir "la migración ilegal" que "representa una amenaza para la seguridad nacional", una de las prioridades de Washington.

El acuerdo de entendimiento facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos presentar sus solicitudes en Paraguay, informó Rubio en un comunicado.

Esto permite "que nuestras naciones compartan la carga de gestionar la inmigración ilegal mientras se pone fin al abuso del sistema de asilo de nuestra nación", añade en la nota.

"Vamos a cooperar en muchos temas más", dijo Rubio en español durante el acto.

"Usted es un amigo muy cercano de nuestro gobierno y de nuestro país", le dijo el canciller paraguayo, manifestándole su voluntad de colaborar en otros temas, como comercio, inversión y seguridad.