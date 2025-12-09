EEUU y potencias europeas instan a Ruanda a detener la ofensiva en RD Congo

Estados Unidos y varios países europeos instaron el martes al ejército de Ruanda y al grupo armado M23 a detener de inmediato su ofensiva en el este de la República Democrática del Congo, días después de que los presidentes de ambos países firmaran un acuerdo en Washington.

El grupo, liderado por Estados Unidos, "insta al M23 y a la Fuerza de Defensa de Ruanda (FDR) a detener de inmediato sus operaciones ofensivas en el este de RD Congo, en particular en Kivu del Sur, y pide a la FDR que se retire del este de la República Democrática del Congo", indicó en un comunicado conjunto.

El este de RD Congo, una región rica en recursos naturales, es escenario de un conflicto armado desde hace tres décadas.

La violencia se intensificó en enero cuando el grupo armado M23, respaldado por Ruanda, capturó amplias áreas de territorio, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presumido que el conflicto en el este de RD Congo, donde cientos de miles de personas han muerto, está entre las ocho guerras que ha terminado desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

