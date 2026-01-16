EEUU y Taiwán logran un acuerdo sobre aranceles e inversiones en chips y tecnología

Estados Unidos anunció el jueves un acuerdo para reducir los aranceles a productos de Taiwán e incrementar las inversiones de los gigantes de los semiconductores de la isla asiática en la industria tecnológica estadounidense.

Este pacto entre Taipéi y Washington, aliados cercanos en seguridad, llega en momentos en los que la isla de régimen democrático afronta un aumento de las tensiones con China, que la reclama como propia y no descarta el uso de la fuerza para controlarla.

Taiwán es considerada una potencia mundial en la fabricación de chips clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, muy codiciados por grandes empresas estadounidenses y una moneda de cambio para garantizar la ayuda de Washington.

En virtud del convenio anunciado el jueves, Estados Unidos reducirá los gravámenes a los bienes taiwaneses al 15%, frente al 20% actual aplicado recíprocamente para abordar el déficit comercial estadounidense y prácticas que el país norteamericano considera desleales.

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el acuerdo "impulsará una reubicación masiva del sector de los semiconductores estadounidense".

El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, elogió el viernes a los negociadores por "lograr un jonrón bien ejecutado".

"Estos resultados ponen de relieve que los avances logrados hasta ahora han sido muy difíciles de conseguir", afirmó Cho.

Los aranceles sectoriales sobre autopartes, madera y productos derivados de la madera taiwaneses también se limitarán al 15%, mientras que los medicamentos genéricos y determinados recursos naturales no estarán sujetos a aranceles "recíprocos", añadió el Departamento de Comercio.

Las empresas taiwanesas de chips y tecnología realizarán a su vez "nuevas inversiones directas por un total de al menos US$ 250.000 millones" para ampliar su capacidad en áreas como los semiconductores avanzados y la IA en Estados Unidos, según la misma fuente.

Taiwán brindará igualmente "garantías de crédito de al menos US$ 250.000 millones para facilitar inversiones adicionales por parte de empresas taiwanesas", añadió el departamento, lo que respaldará el crecimiento de la cadena de suministro de semiconductores de Estados Unidos.

El gobierno de Taiwán afirmó que el nuevo gravamen no se sumará a los aranceles existentes, lo que había sido una gran preocupación para las industrias locales.

"Por supuesto, es bueno que el arancel recíproco se haya reducido al 15%, al menos nos pone a la par con nuestros principales competidores, Corea del Sur y Japón", afirmó Chris Wu, director de ventas del fabricante taiwanés de maquinaria Litz Hitech Corp.

- "Autosuficientes" -

El anuncio no mencionó nombres, pero el acuerdo tiene implicaciones clave para el gigante taiwanés de los semiconductores TSMC, la mayor productora mundial por contrato de microchips utilizados en una amplia gama de productos, desde teléfonos de Apple hasta los sistemas de IA de vanguardia de Nvidia.

En una entrevista con CNBC, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que TSMC compró terrenos y podría expandirse en Arizona como parte del acuerdo.

TSMC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los productores taiwaneses que inviertan en Estados Unidos también recibirán un trato más favorable en lo que respecta a los futuros aranceles sobre los semiconductores, completó el Departamento de Comercio.

Las compañías que construyan nuevas instalaciones para la fabricación de chips en territorio estadounidense podrán importar hasta 2,5 veces su capacidad prevista sin pagar tasas específicas del sector durante la construcción.

La cuota se reducirá a 1,5 veces una vez finalizados los proyectos.

"El objetivo es traer el 40% de toda la cadena de suministro y la producción de Taiwán a Estados Unidos", añadió Lutnick a la CNBC.

"Vamos a traerlo todo, para ser autosuficientes en la capacidad de fabricar semiconductores", añadió.

Este trato se alcanzó tras meses de negociaciones.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, se había comprometido a impulsar las inversiones en Estados Unidos y aumentar el gasto en defensa, mientras su gobierno intentaba reducir los aranceles impuestos por Trump y evitar que afectaran a sus exportaciones de chips.