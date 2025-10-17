Ejecutan a un hombre condenado por cuádruple asesinato en EEUU
Un hombre sentenciado a pena de muerte por el asesinato de cuatro miembros de una misma familia en 1
- 1 minuto de lectura'
Un hombre sentenciado a pena de muerte por el asesinato de cuatro miembros de una misma familia en 1993 fue ejecutado el viernes en el estado de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos.
Richard Djerf, de 55 años, fue condenado por asesinar a Albert y Patricia Luna, los padres de uno de sus compañeros de trabajo con quien tenía una disputa. También mató a los hermanos de su colega, Damien, de cinco años, y Rochelle, de 18.
“Hoy ha sido un día de justicia”, comentó en un comunicado Rachel Mitchell, la fiscal del condado de Maricopa, en Arizona.
Djerf fue declarado muerto por las autoridades a las 10:40 locales (17:40 GMT).
Esta es la cuarta ejecución que se lleva a cabo esta semana en Estados Unidos, todas mediante inyección letal. Dos ocurrieron el martes en Florida y Misuri, y una en Misisipi el miércoles.
bur-sst/ev/cr/val
