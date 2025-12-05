Ejército de EE. UU. ataca otra lancha que supuestamente llevaba drogas; Congreso investiga primer ataque

WASHINGTON (AP) — El Comando Sur de Estados Unidos anunció el jueves que había atacado otra pequeña embarcación en el Océano Pacífico, tras una pausa de casi tres semanas.

Es el vigésimo segundo ataque que el ejército de Estados Unidos ha realizado contra lanchas en el mar Caribe y el Océano Pacífico oriental que, según el gobierno estadounidense, se usaban para traficar drogas.

Cuatro personas murieron por el ataque del ejército de Estados Unidos del jueves, según la publicación en redes sociales, lo que eleva a por lo menos 87 el número de personas asesinadas durante la campaña naval estadounidense.

En un video que acompañó el anuncio, se puede ver una pequeña embarcación moviéndose por el agua antes de ser repentinamente consumida por una gran explosión. El video luego se aleja para mostrar el bote cubierto en llamas y humo.

El ataque se llevó a cabo el mismo día en que el almirante Frank Bradley se presentó para una serie de sesiones informativas clasificadas a puerta cerrada en el Capitolio de Estados Unidos, donde los legisladores comenzaron una investigación sobre el primer ataque realizado por el ejército estadounidense el 2 de septiembre. Las sesiones se produjeron después de un reporte de prensa que indicaba que Bradley ordenó un segundo ataque contra una lancha con el que mató a los sobrevivientes del primer ataque, para cumplir con las demandas del secretario de Defensa Pete Hegseth.

Bradley dijo a los legisladores que no hubo una orden de "matar a todos" de Hegseth, pero un video de toda la serie de ataques dejó a algunos legisladores con serias preguntas.

Expertos en derecho han dicho que matar a los sobrevivientes de un ataque en el mar podría ser una violación de las leyes de la guerra.

Bradley habló con los legisladores junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una sesión confidencial. Su testimonio proporcionó nueva información en un momento crucial en el que el liderazgo de Hegseth está bajo escrutinio, pero hizo poco para resolver las crecientes preguntas sobre la base legal de la campaña del presidente Donald Trump para usar poderes de guerra contra presuntos traficantes de drogas.

Los legisladores ofrecieron relatos diferentes de lo que vieron en el video.

El senador republicano Tom Cotton dijo que vio a los sobrevivientes "tratando de voltear un bote cargado de drogas con destino a Estados Unidos para poder seguir en la lucha".

El representante Jim Himes, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, señaló que lo que vio "fue una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público".

"Tienes a dos individuos en clara angustia, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida", que "fueron asesinados por Estados Unidos".

El representante Adam Smith, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados de la cámara baja, dijo que los sobrevivientes eran "básicamente dos personas sin camisa aferrándose a la proa de un bote volcado e inoperable, a la deriva en el agua, hasta que los misiles llegan y los matan". ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.