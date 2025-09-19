Ejército de EEUU anuncia que mató a alto mando del EI en Siria

Fuerzas de Estados Unidos mataron a un alto responsable del grupo Estado Islámico (EI) durante un ataque en Siria el viernes, anunció un comando regional del ejército estadounidense.

"Omar Abdul Qader era un miembro de ISIS que buscaba activamente atacar a Estados Unidos", dijo el comando militar central (Centcom) en un comunicado usando el acrónimo del grupo.

"Su muerte interrumpe la capacidad de la organización terrorista para tramar y llevar a cabo ataques futuros que amenacen a los estadounidenses y a nuestros socios", agregó el Centcom.

Es la segunda incursión -término que indica que las fuerzas estadounidenses ya estaban en el terreno- en Siria en menos de dos meses, después de otra en la que Centcom dijo que mató a un líder del EI a finales de julio.

El EI se apoderó de vastos territorios en 2014 en Siria e Irak antes de su derrota en 2019 por parte de las fuerzas kurdas sirias apoyadas por la coalición internacional, en medio de una guerra civil en el país.

Desde entonces el EI ha sufrido fuertes derrotas en ambos países, aunque periódicamente Estados Unidos ataca a remanentes de este grupo para prevenir su resurgimiento.

