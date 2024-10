El aborto, un galimatías electoral en Nebraska

El aborto irá a las urnas en varios lugares de Estados Unidos el próximo mes. Pero solo en el estado de Nebraska los votantes tendrán la posibilidad de decantarse entre dos propuestas enfrentadas, en medio de acusaciones de engaño entre demócratas y republicanos.

Los votantes de este estado del Medio Oeste, donde está permitida la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, elegirán el 5 de noviembre, en paralelo a las elecciones presidenciales, si modifican la Constitución local para recoger la práctica del aborto.

Por un lado, un referéndum apoyado por la derecha propone ratificar el statu quo, consagrando las disposiciones existentes en la ley fundamental del Estado.

Por otro, un texto respaldado por los demócratas quiere que la Constitución garantice el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto, es decir, entre las 22 y las 24 semanas.

Como estas dos propuestas no pueden coexistir, si ambas son aprobadas, ganará la que reciba más votos.

"Es confuso", dijo Jean Hanson, una contadora de 63 años que vive en Omaha. "Creo que o mucha gente votará por ambas, lo que contradice el objetivo, o terminarán votando por la opción equivocada".

Los impulsores de estas iniciativas recogieron de sobra las firmas necesarias para poder someterlas a referendo.

Pero durante este proceso, decenas de residentes declararon a medios de comunicación locales que fueron engañados.

"Hubo confusión", admite el senador republicano del estado Merv Riepe a AFP.

El día de la elección los votantes tendrán que leer con cuidado las llamadas Iniciativas 434 y 439 en sus boletas para estar seguros de que no están apoyando la opción incorrecta.

John Cavanaugh, senador demócrata, cree que los conservadores presentaron su propuesta "como una manera de causar confusión y dificultar la aprobación de la otra opción".

Para el diputado republicano Don Bacon, en cambio, los demócratas "adornaron y exageraron" estas acusaciones para su propio beneficio político. "Son unos tramposos", dijo a AFP.

El aborto, un tema que polariza a los estadounidenses, se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña para las presidenciales de noviembre.

El candidato republicano, Donald Trump, alardea con frecuencia de haber nominado a los jueces de la Corte Suprema que eliminaron la protección federal a este derecho en 2022.

Los demócratas, con Kamala Harris a la cabeza, esperan atraer el voto de los contrarios a la prohibición de esta práctica.

Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses defiende que haya al menos un marco legal para el procedimiento.

Desde que la Corte Suprema dejó de reconocer este derecho a nivel federal, al menos 20 estados han impuesto restricciones al aborto, entre ellos Nebraska, donde el tema es especialmente complejo y espinoso.

Cuando el senador Riepe bloqueó el año pasado una prohibición al aborto después de la sexta semana de embarazo, recibió mensajes de odio, tuvo que ser escoltado fuera del Congreso por guardias armados y fue censurado por sus colegas republicanos.

"No les gustó mi voto. Y dije 'Ok, no me importa si te gusta'", explica.

Un senador de su partido le "envió un texto en el que decía que iba a ir a las profundidades más calientes del infierno. Pero somos amigos de nuevo", añade Riepe.

Después Riepe redactó la vigente ley de doce semanas (período de tiempo que eligió basándose en naciones como Alemania e Italia), pero ahora apoya un proyecto de ley que permita el acceso al aborto hasta las 20 semanas en casos como cuando el feto tiene alguna condición fatal.

El debate de este texto fue pospuesto de forma indefinida por el Congreso de Nebraska.

Riepe dice que "tomará distancia" de las dos propuestas sometidas a votación en noviembre. "Ambas partes distorsionan un poco".

