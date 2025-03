El aborto vuelve a jugar un papel clave, ahora en la contienda por la Corte Suprema de Wisconsin

MILWAUKEE (AP) — Cuando los candidatos a un puesto en la Corte Suprema de Wisconsin se enfrentaron en un reciente debate antes de la votación anticipada, un tema fue el primero en surgir y dominó la conversación desde el principio.

"Hablemos sobre el derecho al aborto", dijo el moderador.

Quien gane las elecciones del 1 de abril podría tener el poder de determinar el destino de cualquier litigio futuro sobre el aborto, porque el resultado de la contienda por una vacante en el más alto tribunal del estado decidirá si los progresistas o los conservadores mantienen la mayoría.

El aborto se ha convertido en un pilar central de la plataforma de la candidata respaldada por los demócratas, la jueza del condado de Dane, Susan Crawford, en parte debido a su efecto en la participación de los votantes, aunque en menor medida que durante una acalorada contienda por la Corte Suprema estatal en 2023 que cambió la corte a una mayoría progresista. Brad Schimel, exfiscal general del estado, es el candidato apoyado por los republicanos.

"El aborto, por supuesto, sigue siendo un tema principal", dijo Charles Franklin, un politólogo de la Universidad de Marquette. "Pero no hemos visto a ninguno de los candidatos ser tan francos en temas candentes como vimos en 2023".

Los demócratas esperan que los votantes se sientan motivados ante la posibilidad de que se reactive una prohibición del aborto de 1849, que penaliza “el asesinato intencionado de un niño no nacido”. La Corte Suprema de Wisconsin está decidiendo si reactiva la prohibición, que tiene 175 años de antigüedad.

Planned Parenthood de Wisconsin presentó una demanda en febrero pidiendo a la corte que dictamine si existe un derecho constitucional al aborto en el estado.

La ley del siglo XIX se promulgó apenas un año después de que Wisconsin se convirtiera en estado, cuando la minería de plomo y la industria maderera formaban la base de la economía del estado mientras los colonos blancos se apresuraban a ocupar áreas dejadas vacantes por la expulsión forzada de tribus indígenas estadounidenses.

También fue una época en la que las combinaciones de hierbas que estimulaban las contracciones uterinas eran el método de aborto más común, dijo Kimberly Reilly, profesora de historia y estudios de género en la Universidad de Wisconsin-Green Bay.

"Durante este tiempo, no había mujeres en las legislaturas estatales", dijo Reilly. "Cuando una mujer se casaba, perdía su identidad legal. Su esposo se convertía en su representante legal. No podía poseer propiedades a su nombre. No podía hacer un contrato".

Este es el último ejemplo de restricciones largamente inactivas que influyen en las políticas actuales de aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe vs. Wade en 2022, que había otorgado un derecho federal al aborto.

La reactivación de una ley de aborto de Arizona de 1864, promulgada cuando Arizona era un territorio, provocó una protesta nacional el año pasado. Las restricciones al aborto de hace un siglo aprobadas por legislaturas compuestas exclusivamente por hombres durante períodos en los que las mujeres no podían votar, y el conocimiento científico sobre el embarazo y el aborto era limitado, también han influido en las políticas de aborto posteriores a Roe en Alabama, Arkansas, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental.

Esas leyes suelen ser más severas. A menudo no incluyen excepciones por violación e incesto, piden el encarcelamiento de quienes practican el aborto y prohíben el procedimiento en las primeras semanas de embarazo. Algunas han sido derogadas, mientras que otras han sido impugnadas ante los tribunales.

Durante el debate de la Corte Suprema estatal el 12 de marzo, Crawford se negó a opinar directamente sobre el caso del aborto de 1849, pero promovió su experiencia representando a Planned Parenthood de Wisconsin y "asegurándose de que las mujeres pudieran tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y su atención médica". En un anuncio publicado el miércoles, acusó a Schimel de no confiar en "las mujeres para tomar sus propias decisiones de salud".

Schimel se define a sí mismo como “antiabortista” y ha apoyado anteriormente que se mantenga la prohibición del aborto de 1849 en Wisconsin. Durante el debate, Schimel eludió las preguntas sobre el aborto, afirmando que cree que la cuestión debe dejarse en manos de los votantes, aunque Wisconsin no cuenta con un proceso de iniciativa electoral ciudadana, que los votantes de otros estados han utilizado para proteger el derecho al aborto.

Anthony Chergosky, politólogo de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, dijo que Schimel ha “tomado prestado el guión republicano de evitar la cuestión del aborto” al dejarla en manos de los votantes de cada estado.

El mensaje aún ha llegado a muchos votantes demócratas, quienes citaron el aborto como un tema principal mientras esperaban en fila para la votación anticipada la semana pasada.

Jane Delzer, votante progresista de 75 años de Waukesha, dijo: "El derecho de una mujer a elegir es mi mayor motivador. Estoy profundamente preocupada por lo que Schimel pueda hacer sobre el aborto".

June Behrens, maestra jubilada de 79 años, habló sobre la experiencia de aborto de una persona querida: "Cada uno toma su propia decisión y tiene su propio camino en la vida, y merecen ese derecho".

Los votantes republicanos citaron principalmente la inmigración y la economía como sus principales temas, esencialmente los mismos que ayudaron a impulsar la victoria del republicano Donald Trump sobre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris el pasado noviembre en las elecciones presidenciales. Pero otros dijeron que también querían que las opiniones sociales conservadoras se reflejaran en la corte.

Lewis Titus, voluntario de 72 años de la ciudad de Eau Claire, dijo que la restricción del aborto era su punto principal en la contienda por la Corte Suprema: "Creo que Brad Schimel es el indicado para continuar con eso".

Aunque es uno de los temas clave de este año, el aborto desempeñó un papel mucho más importante hace dos años, cuando la contienda por el máximo tribunal de Wisconsin demostró lo caras y nacionalizadas que se han vuelto las elecciones a los tribunales supremos estatales.

Las campañas de este año se han centrado sobre todo en “las sentencias penales y en intentar pintarse unos a otros como blandos con el crimen”, dijo Howard Schweber, profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Crawford también ha intentado hacer de la contienda un referéndum sobre Trump después de sus primeros meses en el cargo y el multimillonario tecnológico Elon Musk, quien está ejecutando la iniciativa masiva de reducción de costos federales de Trump y ha financiado dos grupos que han gastado juntos más de diez millones de dólares para promover a Schimel.

"Hace dos años, el aborto fue un tema enormemente movilizador, y lo vimos claramente en el período previo a la elección", dijo Schweber. "Estamos viendo algo de esto, pero no en la misma medida, lo cual realmente no tiene sentido. Los temas y las apuestas son exactamente los mismos".

La decisión de destacar otros temas podría deberse a la ansiedad de los demócratas ante la posibilidad de que el aborto no resuene tan profundamente como creían tras las importantes pérdidas electorales de noviembre, a pesar de que Harris utilizó el aborto como pilar de su campaña, señalaron varios expertos en política de Wisconsin.

Franklin, el politólogo, dijo que cree que el aborto motivará a los demócratas, pero el tema puede no ocupar un lugar central en las prioridades de los votantes independientes, quienes, según él, serán clave para el resultado de la contienda.

"En los primeros días después de que Roe vs. Wade fue revocado, todavía era un tema muy candente para los votantes", dijo. "Pero a medida que los estados han codificado sus leyes de aborto, el tema no parece motivar a los votantes en la misma medida. En el otoño, muchos demócratas creían que el aborto seguía siendo esta bala mágica de plata y les ganaría las elecciones presidenciales y del Senado. Pero los resultados no parecieron respaldar eso".

Mark Vancleave, videoperiodista de The Associated Press en Eau Claire, Wisconsin, contribuyó a este despacho.

