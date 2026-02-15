"El agente secreto" conquista premio del cine independiente en carrera al Óscar

La brasileña "El agente secreto" se alzó este domingo en Los Ángeles con el premio Spirit al cine independiente en la categoría de mejor película extranjera, consolidándose de cara a los Óscar que cierran la temporada de premios de Hollywood.

La cinta, que sigue a un exacadémico perseguido por sicarios tras hacer frente a presiones gubernamentales, se impuso sobre fuertes contendoras como la española "Sirat. Trance en el desierto", con la que también se medirá en los premios de la Academia que se celebran el 15 de marzo.

"Ojalá que el éxito de una película como 'El agente secreto' le de más visibilidad al cine brasileño", dijo su director, Kleber Mendonca Filho tras recibir el Spirit.

"El agente secreto" conquistó cuatro nominaciones a los Óscar, entre ellas la codiciada película del año y mejor actor para su protagonista, Wagner Moura.

Las nominaciones se produjeron un año después de que Brasil se llevara su primer Óscar, de la mano de "Aún estoy aquí" que se coronó como película extranjera.

"Creo que el cine brasileño está de vuelta luego de ese apagón", dijo Mendonca Filho refiriéndose a la gestión del exmandatario de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019 y 2022, y fue condenado a prisión el año pasado por intento de golpe de estado.

"Ahorita tenemos cinco o seis películas nuevas en el Festival Internacional de Berlin", agregó el director.

Más temprano, en entrevista con AFP, el cineasta sostuvo que las nominaciones al Óscar y a los Spirit se sienten, en lo personal, como la culminación de un ciclo.

"Es maravilloso tener el reconocimiento y el respeto de diferentes espectros de la industria", comentó el cineasta antes de entrar a la 41ª ceremonia de los premios del cine independiente que este año se celebra en el teatro Hollywood Palladium.

"Creo que este ha sido un año muy sólido, y cuando veo a 'El agente secreto' junto a estas películas, me siento muy orgulloso", dijo el cineasta de 57 años.