El alter ego de Natalia Lafourcade toma protagonismo en "Cancionera"

LOS ANGELES (AP) — Cuando Natalia Lafourcade se sentó a crear "Cancionera", nunca esperó descubrir un alter ego que la llevaría por un camino de iluminación artística.

Siempre había llevado su corazón en la mano a lo largo de su aclamada carrera, pero con "Cancionera", Lafourcade finalmente sintió que podía dejar de contenerse, sumergirse en el "espíritu del juego" y mostrar toda su complejidad para su 12o álbum de estudio, lanzado el jueves.

“Cancionera (el personaje) me vino a cuestionar, a decir ¿quién realmente eres tú?, ¿quién te crees tú que eres? O sea, si tú eres la que tú crees que eres, cuando en realidad eres muchas cosas. Entonces se me abrió como una posibilidad enorme”, dijo Lafourcade.

Lafourcade, ha sido galardonada con cuatro Grammy y 18 Latin Grammy, sintió que era el momento de adentrarse en la dualidad y las energías variadas: “la energía terrenal, la energía volátil, la energía como más de musa, más romántica ... empezaron a volverse ese mundo de la canción y yo realmente no quise interrumpir. Es todo eso que se empezaba a manifestar, no lo quise detener”, expresó.

El álbum de 14 pistas transporta a los oyentes a la Época de Oro del cine mexicano, que abarca desde los años 1930 hasta los 1950, cuando la industria cinematográfica mexicana consolidó su papel como una fuerza dominante en Latinoamérica y recibió aclamación internacional, creando estrellas como Pedro Infante y María Félix e introduciendo estilos surrealistas de cine.

“Este álbum está lleno de simbolismo, inspirado en el surrealismo de México y los valores de nuestra tradición e iconografía. Quise honrar las canciones y el camino de las cancioneras y cancioneros de la vida”, dijo Lafourcade por correo electrónico.

Desde el principio, con el complejo arreglo de cuerdas de “Apertura cancionera”, el álbum envía a los oyentes en sus propios viajes cinematográficos mientras el telón rojo se eleva para revelar la pantalla en blanco y negro.

“Me llevó a pensar en personajes como Tin Tan. Me llevó a pensar en personajes como los que veíamos en las películas, donde se veían estos mundos surrealistas de mucha tropicalidad, la música de Agustín Lara”, comentó Lafourcade. Pero dice que esta es su propia interpretación de esos personajes, inspirada en el lenguaje y las historias de la vida cotidiana en México.

Lafourcade ha rendido homenaje a Lara en el pasado: grabó su propia interpretación de las obras más notables del compositor mexicano en su álbum de 2012 “Mujer Divina: Homenaje a Agustín Lara”. “Cancionera” revisa algunos de los trabajos pasados de Lafourcade como cantautora con temas acústicos como “Como quisiera quererte”, con la participación de El David Aguilar.

El álbum fue coproducido por Adán Jodorowsky, quien también produjo el galardonado “De todas las flores” de Lafourcade. Lafourcade grabó el álbum en una sola toma en cinta análoga junto a colaboradores como Aguilar, Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Diego Del Morao, Gordon Hamilton y Soundwalk Collective.

Esta fue la oportunidad de Lafourcade para explorar la dualidad de su yo artístico y su alter ego. Creó los activos visuales para el álbum en conjunto con su proceso de grabación único, lo que la impulsó a expresarse a través de otros medios creativos, como la pintura y el movimiento.

“Me abrió la mirada y el corazón a estar muy sensitiva, a entender la historia detrás de la Cancionera y también empezaron a ocurrir cosas como que empecé a pintar. Eso me desbloqueó muchísimo, a nivel creativo y el imaginario”, señaló.

Una constante en la música de Lafourcade son sus raíces en Veracruz, el mismo estado mexicano de donde era Lara. Veracruz, conocido por su vibrante escena artística y cultural, impregna todo el álbum y se evoca naturalmente a través de canciones como “Cocos en la playa” y “La bruja”, una versión reinventada del clásico folclórico de la región.

“La cotidianidad de México me gusta, me gustan los mercados, me gusta la calle, me gusta su noche. Me gustan sus espacios clandestinos también y sus personajes ... México tiene cosas muy bonitas. Cosas muy fuertes, muy oscuras, muy luminosas. Es de mucha dualidad”, señaló Lafourcade. “Todo eso se reflejó en las letras, en la música".

Los fans de Lafourcade podrán experimentar el alter ego de la artista en la gira “Cancionera”, que comienza el jueves en Xalapa, México, y se extiende hasta octubre. La artista recorrerá Estados Unidos, Canadá y América Latina, junto con paradas en España.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.