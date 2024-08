El América y Columbus Crew avanzan a octavos de final de la Leagues Cup

Los campeones de los torneos de México y Estados Unidos debutaron este viernes en la Leagues Cup con victorias: América se impuso 2-1 sobre Atlas y Columbus Crew 4-0 sobre Sporting Kansas City en la ronda de dieciseisavos de final.

Erick Sánchez abrió el marcador para América al minuto 20 y, en el segundo tiempo, Rivaldo Lozano igualó los cartones para que Henry Martín al minuto 73 anotara el gol de la victoria y la clasificación a octavos de final.

Columbus Crew tuvo una jornada mucho más tranquila, con un doblete incluido del uruguayo Diego Rossi que cumplió con el pronóstico, y dejó en el camino a Sporting Kansas City.

Una vez definida la primera ronda de eliminación directa, han quedado con vida en la competencia 10 equipos de MLS frente a seis de la Liga MX.

Toluca se impuso en penales 5-4 sobre Houston Dynamo, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. Además, con goles del panameño Édgar Bárcenas y Brian Rubio, Mazatlán derrotó 2-1 a D.C. United, que terminó con un hombre menos ante la expulsión de Jared Stroud.

FC Cincinnati, uno de los favoritos en la MLS, empató 1-1 en el tiempo reglamentario frente a Santos Laguna, para luego imponerse en remates desde el punto penal por 6-5. El hondureño Anthony Lozano marcó su primer gol con la camisa del cuadro lagunero, pero no fue suficiente para evitar la eliminación.

En otro partido que también se definió en penales, Cruz Azul derrotó a Orlando City por 5-4, luego de empatar sin goles en los 90 minutos.

Dentro de los duelos de octavos de final destacan Columbus Crew vs. Inter Miami, Seattle Sounders vs. Pumas UNAM y Tigres UANL vs. New York City FC.

Lionel Messi se mantiene en duda para el encuentro ante Columbus Crew, ya que el campeón del mundo sigue realizando trabajos de gimnasio y aún no se une a sus compañeros luego de la lesión de tobillo sufrida en la final de la Copa América 2024.

Los partidos de octavos de final se disputarán entre el lunes 12 y el martes 13 de agosto.

El enfrentamiento entre Mazatlán y Cruz Azul dejará por lo menos un equipo de Liga MX en cuartos de final.

Str/arm

