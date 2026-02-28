El anuncio de Trump de la muerte de Jamenei

A continuación el texto completo del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en su plataforma Truth Social:

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre. No pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país. Nos han informado de que muchos miembros del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ndlr), del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad. Como dije anoche: 'Ahora pueden tener inmunidad, ¡más tarde solo tendrán la muerte!'. Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que se merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo ha muerto Jameneí, sino que el país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, ¡EN TODO EL MUNDO! Gracias por su atención a este asunto.

PRESIDENTE DONALD J. TRUMP".