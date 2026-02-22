El Atlanta United de Martino debuta con derrota en la temporada de MLS

Con Gerardo Martino de vuelta al banco, el Atlanta United perdió este sábado 2-0 ante el FC Cincinnati en la jornada inaugural de la MLS, que vio al alemán Marcel Hartel (St. Louis City) anotar el primer gol de la temporada.

La primera fecha de la liga norteamericana de 2026 tenía su plato fuerte este mismo sábado con la visita del Inter Miami, vigente campeón, al Los Angeles FC.

El apasionante duelo entre Lionel Messi y Son Heung-min, íconos actuales de la MLS, fue trasladado al emblemático Memorial Coliseum, con capacidad para 70.000 espectadores.

Antes de que el Inter presuma la estrella de campeón, su exentrenador Gerardo Martino arrancó con derrota su segunda etapa en el Atlanta United.

El timonel argentino, que guió a Atlanta al título en 2018, estuvo una temporada apartado de los banquillos tras su abrupta salida a finales de 2024 del Inter Miami, donde fue sustituido por su antiguo pupilo Javier Mascherano.

El debut en Cincinnati ratificó que el Tata tiene mucho trabajo por delante para construir otro equipo competitivo en Atlanta, penúltimo de la Conferencia Este el año pasado.

El togolés Kévin Denkey, la figura del partido, remató al palo de Atlanta en el minuto 56 pero no perdonó en su siguiente ocasión.

El hombre gol de Cincinnati recibió frente al arco, recortó con paciencia al portero argentino Lucas Hoyos en dos ocasiones y abrió el marcador en el minuto 80.

El defensa estadounidense Nick Hagglund sentenció en el 90' al cabecear un saque de esquina del ecuatoriano Bryan Ramírez.

El paraguayo Miguel Almirón apenas encontró espacios para alumbrar el ataque de Atlanta y su mejor ocasión fue un disparo en el minuto 61, que el portero Roman Celentano neutralizó con una buena mano.

En el primer duelo de la fecha, el St. Louis City empató 1-1 con el Charlotte FC y su mediocampista Marcel Hartel anotó su nombre como primer artillero del campeonato.

En el minuto 60, St. Louis City recuperó la pelota en campo contrario y se la hizo llegar al alemán para que marcara con un remate al palo corto.

El español Pep Biel empató para los visitantes en el 73' tras una asistencia del marfileño Wilfried Zaha, excapitán del Crystal Palace.