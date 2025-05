El béisbol abre las puertas para que sus parias fallecidos ingresen al Salón de la Fama

En una decisión histórica, las Grandes Ligas allanaron este martes el camino para que fallecidos parias del béisbol sean admitidos en el Salón de la Fama.

Las puertas para el cambio se abrieron luego de que la organización retirara a los estadounidenses Pete Rose y "Shoeless" Joe Jackson de la lista de inelegibles, a la que ingresaron por escándalos de apuestas el siglo pasado.

Ahora Rose, sancionado de por vida en 1989 por apostar, y Jackson, que fue expulsado del deporte por ayudar a amañar las Series Mundiales de 1919, podrían ser elevados a este selecto grupo de deportistas.

El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, declaró en una carta dirigida al abogado de Rose que las sanciones impuestas a las personas inhabilitadas para el deporte deben levantarse tras su fallecimiento.

"Obviamente, una persona que ya no está con nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del juego", escribió Manfred. "Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que la inelegibilidad permanente termina con el fallecimiento del individuo" y "el Sr. Rose será eliminado de la lista de inelegibles permanentes".

La presidenta de la junta del Salón de la Fama del Béisbol, Jane Forbes Clark, confirmó en un comunicado que Rose, Jackson y otros 15 jugadores fallecidos que estaban en la lista de inelegibles permanentes podrían ser considerados ahora para su admisión en el panteón del béisbol.

Fallecido en septiembre a los 83 años, Rose fue vetado por apostar en los partidos como entrenador de los Cincinnati Reds.

Tras negarlo durante años, en 2004 admitió que había apostado en los partidos de los Reds, afirmando que siempre apostaba a que su equipo ganara, nunca a que perdiera.

La estrella del béisbol también pasó cinco meses en prisión entre 1990 y 1991 por evasión de impuestos.

La cuestión de si Rose debería ser admitido en el Salón de la Fama había retumbado durante décadas. El presidente Donald Trump defendía que se le permitiera entrar en ese grupo y en marzo dijo que planeaba concederle un indulto póstumo.

Jackson, fallecido en 1951, adquirió notoriedad por su papel en el "escándalo de los Medias Negras", en el que ocho miembros de los Chicago White Sox fueron acusados de aceptar pagos de un sindicato de apuestas para amañar el resultado de las Series Mundiales de 1919.

Aunque los jugadores fueron absueltos posteriormente en un juicio penal, todos fueron inhabilitados de por vida para jugar.

