El candidato de Donald Trump al Pentágono se empantana en medio de polémicas y Ron DeSantis podría reemplazarlo

WASHINGTON.- El armado del gabinete de Donald Trump volvió a chocar con un nuevo escollo en una de las áreas más sensibles del gobierno federal: el Pentágono. Peter Hegseth, el elegido por Trump para liderar el Departamento de Defensa, ha tenido fuertes dificultades para reunir el respaldo necesario entre los senadores republicanos para confirmar su nominación en la Cámara alta, abriendo la puerta a una danza de nombres para reemplazarlo, entre ellos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, antiguo rival de Trump en las primarias republicanas.

La nominación de Hegseth, un veterano de guerra y comentarista de Fox News, para liderar las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta encontró una creciente resistencia en Washington desde el momento en el que Trump anunció su nominación en medio de una seguidilla de revelaciones sobre su pasado. Hegseth tiene un historial nutrido de controversias, incluidas acusaciones de acoso sexual y abuso de alcohol, que han drenado el respaldo en el Senado, que debe aprobar su pliego para que pueda ocupar una silla en el gabinete.

Pete Hegseth, el elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Defensa, junto a su esposa, Jennifer Rauchet, en el Capitolio. (AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Las dificultades de Hegseth quedaron a la vista esta semana en el Capitolio, donde Hegseth se ha reunido con legisladores para intentar salvar su nominación. “¿Tiene un problema con el alcohol?”, le preguntó un periodista en los pasillos del Congreso. “¿Alguna vez estuvo borracho mientras viajaba por trabajo?”, lo inquirió otro reportero de la cadena CBS.

La revista The New Yorker publicó un reciente artículo sobre Hegseth con acusaciones de que fue obligado a abandonar dos organizaciones de veteranos después de ser acusado de mala gestión financiera, comportamiento agresivo mientras estaba alcoholizado y actitudes sexistas. A eso se suma una revelación anterior de que la policía de California investigó una acusación de agresión sexual presentada contra Hegseth en 2017. La investigación no derivó en una acusación formal con cargos penales, y Hegseth llegó a un acuerdo económico con la mujer que presentó la denuncia.

Además del artículo del The New Yorker, su propia madre, Penelope Hegseth, lo acusó en un correo electrónico de maltratar por años a mujeres, según un e-mail develado por The New York Times, en el que afirma sentirse avergonzada de su hijo.

“En nombre de todas las mujeres (y sé que son muchas) de las que has abusado de alguna manera, te digo… busca ayuda y mírate a ti mismo con honestidad”, escribió Penelope Hegseth. “No tengo ningún respeto por ningún hombre que menosprecie, mienta, engañe, se acueste con muchas mujeres y use a las mujeres para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre (y lo has sido durante años) y, como tu madre, me duele y me avergüenza decirlo, pero es la triste, triste verdad”, afirmó.

Tras la difusión de ese mensaje, Penelope Hegtseth apareció este miércoles en Fox & Friends, un programa afín al trumpismo, para intentar contener la debacle política de su hijo, al afirmar que había escrito ese correo “por amor” y que dos horas después se había retractado con una disculpa. Además, dijo que es una “nueva persona”.

“Thank you for your belief in my son” - Pete Hegseth’s mother sets the record straight in appearance on Fox & Friends pic.twitter.com/YwfzYbXYCv — TV News Now (@TVNewsNow) December 4, 2024

“Pete es una nueva persona”, dijo la madre de Hegseth en su aparición televisiva. “Está redimido, perdonado, cambiado”, remarcó.

Conflictos globales

Pero la suerte de Hegseth ya parecía saldada y varios medios comenzaron a informar que Trump está considerando otros nombres para la cartera de Defensa, que tendrá entre manos nada menos que dos conflictos globales, la guerra en Ucrania desatada por la invasión del presidente ruso, Vladimir Putin, y la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas.

Uno de los candidatos que había comenzado a ventilar el trumpismo para el Pentágono es DeSantis, antaño rival de Trump en las primarias y a quien muchos llegaron a ver como su heredero político. La campaña del gobernador de Florida se desinfló a pesar de tener un fuerte respaldo inicial, y terminó por respaldar a Trump, una muestra de lealtad siempre valorada por el presidente electo, quien ahora podría retribuirlo con el Pentágono.

Donald Trump, su hijo Eric Trump, Ron DeSantis y Jeanette Nunez, en West Palm Beach, Florida. (Bill Ingram/The Palm Beach Post via AP) Bill Ingram - The Palm Beach Post

De ser nominado, la eventual mudanza de DeSantis a Washington reforzará la presencia de Florida en el gabinete trumpista, y le dará a DeSantis una plataforma para intentar convertirse en el futuro sucesor político del magnate.

Si Hegseth retirara su nominación para el Pentágono, se convertiría en el segundo hombre de Trump forzado a dar un paso al costado debido a su pasado. Matt Gaetz, excongresista de Florida, también tuvo que bajar su pliego para dirigir el Departamento de Justicia debido a un escándalo violación y tráfico sexual que generó una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Rafael Mathus Ruiz Por