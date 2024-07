"El caso de Suárez es aparte", comenta 'El Pistolero' sobre su futuro

El delantero Luis Suárez evitó este sábado hablar de su futuro con la selección de Uruguay y resaltó el "esfuerzo de todo el equipo" en el partido ante Canadá por el tercer lugar de la Copa América de Estados Unidos, ganado 4-3 en los penales por la Celeste después de empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

"Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo. Hoy el caso de Suárez es aparte", manifestó 'El Pistolero', de 37 años.

Suárez marcó en el minuto 90+2 el gol que forzó la definición desde el manchón de penalti, su tanto 69 con la Celeste, de la que es su máximo goleador histórico.

"Cuesta llegar a un partido del tercer y cuarto puesto motivados, pero el orgullo que teníamos que tener hoy era competir para defender la camiseta de nuestro país, que nos representa mucho. Todos sufrimos la derrota del otro día, no había mejor manera de terminar con una victoria hoy, terminar tercero, y sacar las cosas positivas y corregir las negativas", remarcó en declaraciones a la transmisión oficial del duelo.

Suárez se llevó la pelota del partido, lo que abrió especulaciones sobre su posible adiós a la Celeste.

"Lo hice la otra vez en la eliminatoria (mundialista) cuando me llevé un pedazo de red, pensando que era lo último. Pienso que hay que disfrutar cada momento, cada etapa, no sabés si puede ser lo último", remató el atacante del Inter Miami. "Si no soy así, no estaría con la edad que tengo acá compitiendo", añadió.

Todos los jugadores de Uruguay abrazaron a Suárez, luego de alzarlo en hombros y lanzarlo varias veces en el aire en la celebración.

Erc/ma

LA NACION