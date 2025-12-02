El CEO de OpenAI declara "código rojo" para mejorar ChatGPT

SAN FRANCISCO (AP) — El director general de OpenAI, Sam Altman, activó un "código rojo" para que los empleados mejoren su producto estrella, ChatGPT, y retrasen otros desarrollos de productos, informó The Wall Street Journal.

El periódico reportó que Altman envió un memorando interno al personal el lunes, indicando que se necesitaba más trabajo para mejorar la velocidad, la fiabilidad y las características de personalización del chatbot de inteligencia artificial.

Esta semana se cumplen tres años desde que OpenAI lanzó ChatGPT, lo que ayudó a despertar una fascinación global y un auge comercial en la tecnología de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, la empresa enfrenta una competencia creciente con rivales, incluyendo a Google, que el mes pasado lanzó Gemini tres, la última versión de su propio asistente de IA.

OpenAI no comentó al respecto el martes. El medio de noticias tecnológicas The Information también informó sobre el memorando. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.