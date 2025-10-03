El cierre gubernamental en EE.UU. se va a prolongar hasta la semana que viene

El cierre gubernamental en Estados Unidos se dirige con toda probabilidad hacia la semana que viene, a pesar de una nueva votación prevista este viernes en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos no da señales de reducirse.

Será la cuarta votación en el Senado desde que la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, le entregó un proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de septiembre.

Los republicanos cuentan con una mayoría en el Senado (53 escaños de 100), pero necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete presupuestario, y los analistas no prevén que lo consigan este viernes.

Las agencias federales y unos 750.000 trabajadores, oficialmente no disponen de fondos desde el miércoles, cuando expiró el año fiscal estadounidense y el Congreso fue incapaz de extender provisionalmente el presupuesto.

Distintos proyectos

Los republicanos quieren que los demócratas voten con ellos esa medida provisional, como han hecho en las últimas 13 veces, desde la presidencia del demócrata Joe Biden.

Los republicanos han presentado un proyecto de 24 páginas, y los demócratas en el Senado han replicado con su propia versión de más de 60 páginas, en el que se contempla la total revocación de los recortes en los subsidios en sanidad pública que el gobierno de Donald Trump aprobó en julio.

Los republicanos consideran que los demócratas quieren prolongar esos subsidios para acoger de forma camuflada a los migrantes indocumentados, mientras que los demócratas aseguran que eso no es cierto.

En el fondo de la polémica yace el denominado Obamacare, todo el complejo sistema de cobertura sanitaria pública mediante subsidios, al que se acogen cerca de 50 millones de estadounidenses.

El sistema actual, que se amplió durante el covid-19, vence a finales de año, y las pólizas que pagan los estadounidenses podrían subir sustancialmente a partir de enero.

Los republicanos quieren discutir los subsidios y cómo impedir que los indocumentados puedan beneficiarse, en las próximas semanas, los demócratas exigen primero cancelar lo que Trump logró con su "gran y bonita ley" de julio y volver a empezar de cero.

Sin datos de empleo

Este viernes el Departamento de Trabajo no publicó un informe clave sobre el empleo a causa del cierre gubernamental.

El gobierno también postergó otras publicaciones económicas esta semana, incluido un informe sobre el número de estadounidenses que solicitan prestaciones por desempleo, lo que priva a los dirigentes gubernamentales y empresariales de indicadores utilizados en la toma de decisiones.

La economía estadounidense dispone de otros indicadores, privados, que por el momento sustituyen a las estadísticas oficiales.

"Esto es por lo que los republicanos están luchando.

Quieren subir las pólizas sanitarias para las familias estadounidenses a niveles OBSCENOS", acusó el líder de la minoritaria en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

"Chuck Schumer está bajo una tremenda presión de los activistas de extrema izquierda de su partido para enfrentarse al presidente Trump" publicó de su lado el jefe de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, en las redes sociales.

"Tres de mis colegas demócratas se han unido a nosotros y han votado para mantener el gobierno abierto. Solo necesitamos unos pocos más para poner fin a esto", añadió.

Trump interviene ahora en el debate con mensajes sarcásticos e imágenes hirientes dirigidos a la cúpula demócrata, como un montaje fotográfico en el que se ve a Schumer dentro de un sándwich, o al jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero de estilo mexicano.

Paralelamente, el mandatario republicano, que ya no puede presentarse a una reelección presidencial, se reunió el jueves con su jefe de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para estudiar cortes definitivos en la fuerza laboral federal, lo que amenaza con provocar un sismo en el ambiente político.

jz-bur/mar