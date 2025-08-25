El colombiano Galán cae en la primera ronda del Abierto de EEUU

El tenista colombiano Daniel Galán perdió este lunes por la vía rápida frente al belga Raphael Collignon en su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

Collignon, número 107 de la ATP, superó a Galán (131º) por un triple 6-4 después de dos horas y 19 minutos de juego.

Por segundo año consecutivo, Galán había caído en la fase de clasificación del Grand Slam de Nueva York, pero este año logró meterse en el cuadro principal al ocupar el lugar del lesionado Laslo Djere.

El jugador de 29 años nacido en Bucaramanga vivió uno de sus mejores momentos en el US Open de 2022, cuando avanzó hasta la tercera ronda dejando en el camino al griego Stefanos Tsitsipas, el quinto sembrado.

En la actual edición, también cayó en su debut la colombiana Camila Osorio a manos de la neozelandesa Lulu Sun.

El tenis cafetero todavía tiene una baza más en el torneo de Flushing Meadows, Emiliana Arango, que será rival de la número dos mundial, la polaca Iga Swiatek.