El consejo del millonario Mark Cuban sobre cuál es el mejor trabajo secundario en Estados Unidos que se puede hacer.

El empresario Mark Cuban, reconocido inversor y millonario estadounidense, aconsejó a los adolescentes que se encuentren en busca de un trabajo secundario, un modelo de negocio relacionado con la inteligencia artificial (IA). En su opinión, esta tecnología aún no fue explotada del todo en el mercado y podría ser una de las opciones más rentables y enriquecedoras para los jóvenes.

Inteligencia Artificial: una oportunidad para los adolescentes

La propuesta de Cuban para los adolescentes surgió durante una entrevista reciente con CNBC, en la que el empresario mencionó que, si tuviera otra vez 16 años, apostaría sus fichas a la IA para ganar dinero. Según explicó, la inteligencia artificial es un campo con potencial de crecimiento y de ingresos considerables, incluso para quienes están en etapa de formación.

En este sentido, detalló en qué consiste su propuesta de negocio. El primer paso, dijo, implica aprender a “escribir indicaciones o prompts” para los modelos de lenguaje IA, un proceso que puede ayudar a obtener respuestas precisas en aplicaciones de chatbots y otros programas.

Cuban propone que los jóvenes dominen esta habilidad para luego compartir este conocimiento. En un segundo paso, entre sus compañeros para que hagan sus tareas escolares. Como tercer paso, el millonario propone: “Luego, me dirigiría a empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas que aún no entienden la IA. No importa si tengo 16 años, también les estaría enseñando”.

La ingeniería de instrucciones: un área con salarios en crecimiento

La ingeniería de instrucciones, también conocida como prompt engineering, se describe como el proceso de diseñar y optimizar instrucciones para guiar a los modelos de inteligencia artificial (IA) a generar respuestas específicas.

Esta habilidad es cada vez más valorada cada vez más en el mercado laboral. Según ZipRecruiter, un tutor de IA puede comenzar ganando alrededor de 30,000 dólares anuales. En tanto, para quienes logren avanzar en esta área, los ingenieros de IA a tiempo completo pueden alcanzar salarios anuales de hasta US$129.500.

Por otra parte, un informe de LendingTree, destaca que el 55% de los jóvenes de la Generación Z en Estados Unidos tiene trabajos secundarios para aumentar sus ingresos. Para esta generación, que está en contacto frecuente con la tecnología, la IA representa una alternativa de negocio accesible y atractiva. Cuban, además, considera que al ayudar a estas empresas a “entender y aplicar IA”, los jóvenes pueden obtener ingresos adicionales y construir una base de conocimientos valiosa para su carrera.

Quién es Mark Cuban

Mark Cuban comenzó su carrera de negocios desde muy joven. A los 12 años, vendía bolsas de basura puerta a puerta en su vecindario. Años después, en su adolescencia, incursionó en la compra y venta de objetos de colección para conseguir fondos que usó para solventar sus estudios universitarios en Indiana.

Tras graduarse y trabajar en el sector bancario, Cuban incursionó en el mundo del emprendimiento con MicroSolutions, una empresa de software y servicios tecnológicos que fundó en 1983. La compañía fue vendida en 1990 por 6 millones de dólares, marcando el primer gran hito de su carrera. En 1995, Cuban lanzó Broadcast.com, un sitio de transmisión de video y audio en línea que fue adquirido por Yahoo en 1999 por US$ 5.700 millones. Esta transacción le dio a Cuban su primer ingreso como multimillonario. Desde entonces es un reconocido empresario e inversor.