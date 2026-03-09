El crudo supera los US$115 por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

CHICAGO (AP) — Los precios del petróleo se dispararon cerca de los 120 dólares por barril antes de remitir el lunes a medida que se intensificaba la guerra de Irán. El conflicto, una amenaza para la producción y el transporte marítimo en Oriente Medio, ha golpeado a los mercados financieros.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119,50 dólares por barril a primera hora del día, pero más tarde se negociaba a 106,23 dólares por barril.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se disparó hasta 119,48 dólares por barril, pero retrocedió a 101,25 dólares.

El costo de la guerra sobre objetivos civiles iba en aumento. Bahréin acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora vital para el suministro de agua potable, y depósitos de petróleo ardían en Teherán tras ataques nocturnos de Israel.

Los precios del petróleo han subido conforme la guerra, ya en su segunda semana, arrastra a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de petróleo y gas del golfo Pérsico.

Los precios se moderaron después de que el Financial Times informara que algunos miembros del Grupo de los Siete países industrializados estaban considerando liberar crudo de reservas estratégicas para aliviar la presión sobre los mercados. El reporte, no confirmado, citó a personas no identificadas familiarizadas con las conversaciones.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —cerca del 20% del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha detenido a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan debido a la menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que agrava las preocupaciones sobre el suministro.

El aumento de los costos del petróleo y el gas natural está empujando al alza los precios de los combustibles, con efectos en cadena sobre otras industrias y sacudiendo a las economías asiáticas, especialmente vulnerables debido a la fuerte dependencia de la región de las importaciones procedentes de Oriente Medio.

La última vez que los futuros del Brent y del crudo estadounidense se negociaron cerca del nivel actual fue en 2022, después de que Rusia invadiera Ucrania.

Los mayores costos de la energía elevan la inflación, presionan los presupuestos de los hogares y merman el gasto de los consumidores, que es un motor principal de muchas grandes economías.

El índice de referencia Nikkei 225 de Tokio perdió 5,2% el lunes, mientras otros mercados también se tambaleaban. Los futuros en Estados Unidos bajaban más de 1,5%.

El viernes, el S&P 500 cayó 1,3% y el Dow se desplomó hasta 945 puntos antes de cerrar con una pérdida de aproximadamente 450. El compuesto Nasdaq se hundió un 1,6%.

En Estados Unidos, un galón de gasolina regular subió a 3,45 dólares el domingo, unos 47 centavos más que una semana antes, según la asociación automovilística AAA. El diésel se vendía a unos 4,60 dólares por galón, un aumento semanal de unos 83 centavos.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en el programa “State of the Union” de CNN que los precios de la gasolina en Estados Unidos volverían a estar por debajo de 3 dólares por galón “Dentro de no mucho”.

“Mire, nunca se sabe exactamente el plazo de esto, pero, en el peor de los casos, esto es cuestión de semanas, no de meses”, añadió Wright.

Si los precios del petróleo se mantienen por encima de 100 dólares por barril, algunos analistas e inversionistas señalan que podría ser demasiado para que la economía mundial lo soporte.

Las autoridades iraníes informaron que ataques de Israel contra depósitos de petróleo en Teherán y una terminal de transferencia de petróleo a primera hora del domingo mataron a cuatro personas. El ejército de Israel indicó que los depósitos estaban siendo utilizados por las fuerzas armadas iraníes como combustible para lanzar misiles. Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que el impacto de la guerra sobre la industria petrolera se dispararía.

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, en su mayoría a China, que podría necesitar buscar suministro en otros lugares si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría aumentar los precios de la energía.

El precio del gas natural también ha subido durante la guerra, aunque no tanto como el del petróleo. Se vendía a unos 3,33 dólares por 1000 pies cúbicos a última hora del domingo. Eso es 4,6% más que su precio de cierre del viernes, de 3,19 dólares, después de subir alrededor de 11% la semana pasada.

Esta historia ha sido corregida para indicar que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el 28 de febrero, no el 1 de marzo.

Kurtenbach contribuyó desde Bangkok.