El cuarto doble-doble de Paolo Banchero impulsa a Magic en victoria 125-94 sobre Wizards
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON (AP) — Paolo Banchero tuvo 28 puntos y 11 rebotes mientras el Magic de Orlando venció el sábado por la noche 125-94 a los Wizards de Washington.
Banchero lanzó nueve de 15 desde la duela y acertó tres de seis desde la línea de tres puntos en 26 minutos para su cuarto doble-doble.
Wendell Carter Jr. añadió 16 puntos y 12 rebotes, y Franz Wagner anotó 25 puntos mientras el Magic ganó juegos consecutivos después de una racha de cuatro derrotas al inicio de la temporada.
Orlando superó a Washington en rebotes 53-40 —una diferencia que se redujo al final— y mantuvo a un oponente por debajo de los 100 puntos por primera vez esta temporada. El Magic tiene un récord de 2-2 en su gira de cinco juegos y 3-4 en general.
Keyshawn George anotó 17 puntos y CJ McCollum añadió 13 mientras los Wizards perdieron su cuarto juego consecutivo en general y el tercero consecutivo en casa. Washington ha perdido 11 juegos consecutivos contra el Magic.
Banchero acertó cinco de siete tiros y anotó 15 puntos, y Wagner añadió 11 puntos mientras el Magic lanzó un 60,9% desde el suelo en el período.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
