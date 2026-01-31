El Departamento de Justicia de EE. UU. publica más de tres millones de páginas de archivos de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar el viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche

Blanche dijo que la Casa Blanca no jugó ningún rol en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein, financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores

"No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar, qué no censurar", dijo Blanche en una conferencia de prensa

Algunos de los documentos contienen "afirmaciones sensacionalistas y falsas" sobre el presidente Donald Trump, presentadas al FBI (policía federal) desde antes de las elecciones presidenciales de 2020, agregó

Blanche dijo más temprano que todas las imágenes de mujeres fueron censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein

Sin embargo, un comunicado de sobrevivientes del presunto abuso de Epstein afirmó que aún permanecía en los archivos información que permitía identificarlas, "mientras los hombres que nos abusaron siguen ocultos y protegidos"

La carta firmada por 19 personas, algunas con seudónimos o iniciales, exigió "la publicación íntegra de los archivos de Epstein" y que la fiscal general, Pam Bondi, aborde directamente el asunto cuando comparezca ante el Congreso el próximo mes

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump, el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates o el cineasta Woody Allen

Entre los documentos publicados el viernes, hay un borrador de un correo electrónico en el que Epstein afirmó que Gates había mantenido relaciones extramatrimoniales, una acusación que la Fundación Gates negó en un comunicado a The New York Times

"Estas afirmaciones —provenientes de un mentiroso probado y resentido— son absolutamente absurdas y completamente falsas", señaló la fundación

En otros correos, Epstein vinculó a Steve Tisch, de 76 años, productor de las películas "Forrest Gump" y "Risky Business" y copropietario del equipo de fútbol americano New York Giants, con múltiples mujeres

- No protegimos al presidente -

Blanche, que antes fue abogado personal del propio Trump, descartó sugerencias de que material potencialmente vergonzoso sobre el presidente hubiera sido censurado de los más de tres millones de documentos, 180.000 imágenes y 2.000 videos publicados

"No protegimos al presidente Trump", afirmó. "No protegimos ni dejamos de proteger a nadie"

"No censuramos imágenes de ningún hombre, a menos que fuera imposible censurar a la mujer sin que también se censurara el hombre", explicó el vicefiscal

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein

Solo una persona -la exnovia de Epstein, Maxwell- ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos "co-conspiradores" están tachados en los correos

Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio

Los expresidentes Trump, antiguo amigo cercano de Epstein, y Clinton, aparecen de forma destacada en los expedientes publicados hasta el momento, pero no han sido acusados de delito alguno

Un panel de la Cámara de Representantes liderado por republicanos votó iniciar un procedimiento por desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinton por negarse a testificar para su investigación sobre Epstein

Trump, de 79 años, luchó durante meses para impedir la publicación del enorme archivo de documentos sobre Epstein

Pero una rebelión dentro de su Partido Republicano lo obligó a aprobar una ley que exige la publicación de todos los registros

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (EFTA, por sus siglas en inglés) exigía que todos los documentos en poder del Departamento de Justicia se publicaran antes del 19 de diciembre