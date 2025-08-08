El derbi de Florida, la primera prueba de De Paul en la MLS

Tras marcar su primer tanto, en la victoria que guió al Inter Miami a cuartos de final de la Leagues Cup, Rodrigo De Paul se presenta listo para debutar en la MLS cuando su equipo visite al Orlando City el domingo en el derbi de Florida.

El mediocampista argentino ha tenido un inicio estelar con Las Garzas, al anotar un gol (victoria 3-1 ante Pumas de México el miércoles) y dar tres asistencias en sus primeros tres partidos -todos como titular- con el equipo que dirige Javier Mascherano.

"Le agradecí por el esfuerzo", destacó el Jefecito. "Tres partidos en siete días... la predisposición, la energía, y uno tiene que entender que las cosas pueden salir mejor o peor, después de venir de vacaciones y jugar como lo hace, es de gran ayuda".

Las actuaciones destacadas del exvolante del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Argentina en 2022 representan un alivio para el club rosa en momentos en que su mayor activo, el astro Lionel Messi, se encuentra de baja por una dolencia muscular "leve".

Todo indica que el 10 se perderá el duelo contra Orlando, correspondiente a la jornada 28 de la liga norteamericana, aunque su presencia dependerá de su evolución.

¿De nuevo sin el 10?

Messi, de 38 años y goleador histórico del Inter Miami, se ausentó de la victoria sobre Pumas en el cierre de la primera fase de la Leagues Cup, una competición que enfrenta a clubes mexicanos con los de la MLS.

"No nos gusta determinar los tiempos, es un jugador bastante especial que suele recuperarse muy bien de las lesiones y lo hace con rapidez, así que iremos viendo cómo va progresando", afirmó Mascherano a principios de semana.

Ambos equipos llegan en buen momento luego de clasificar a cuartos de Leagues Cup, en la que se podrían enfrentar en semifinales en unos días.

Orlando City tuvo un cierre arrollador al derrotar 5-1 a Necaxa en una jornada de tres goles para el delantero colombiano Luis Muriel y dos para el mediocampista argentino Martín Ojeda, sus principales figuras.

"Luis mostró su calidad, es lo que necesitamos", valoró su técnico, Óscar Pareja. "Su respuesta fue excepcional, su calidad a la hora de definir eleva nuestro nivel".

Además de la rivalidad, el choque floridano puede implicar un cambio en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, en la que Inter Miami ocupa el quinto puesto con 42 puntos, una unidad más que su eterno rival.

Las Garzas, sin embargo, tienen tres partidos menos.

La serie histórica entre ambos equipos deja seis triunfos para Orlando, cuatro para Miami y cuatro empates.

El líder del Este, Philadelphia (50 unidades), visitará el sábado a Toronto.

A la espera de Sun y Müller

Con diez partidos por jugar para la mayoría de los cuadros, todos buscan darle forma a sus plantillas para asegurar el pase a los Playoffs.

Esta semana, Los Angeles FC hizo oficial la rutilante llegada del surcoreano Son Heung-Min, excapitán del Tottenham, mientras que Vancouver Whitecaps presentó al alemán Thomas Müller, leyenda del Bayern de Múnich.

El cuadro angelino visitará a Chicago Fire el sábado en busca de seguir escalando en la Conferencia Oeste, en la que es sexto a diez puntos del puntero, San Diego FC.

Los canadienses, en tanto, harán lo propio el mismo día en la casa de San José Earthquakes, donde apuntan a trepar al primer lugar de la misma zona.

Las presencias de sus flamantes refuerzos dependerá en parte de la aprobación a tiempo de sus visas de trabajo.

La jornada culminará con el duelo entre el campeón LA Galaxy y Seattle Sounders.

Para Los Galácticos es uno de los últimos llamados a la postemporada, mientras que sus rivales aspiran a mantener el buen momento tras liderar la tabla de la MLS en la Leagues Cup.