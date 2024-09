El desafío viral de TikTok para “obtener dinero gratis” en EE.UU.: un banco advierte sobre el fraude

El pasado fin de semana, un desafío se hizo popular en TikTok y otras redes sociales como X. La tendencia invitaba a los usuarios de las plataformas digitales a obtener dinero gratis en una de las sucursales de Chase Bank, pero la compañía lanzó una advertencia a quienes se sumaron al reto, dado que se trata de un fraude con cheques que podría tener consecuencias legales.

Debido a una supuesta falla en el sistema del banco, muchos aprovecharon para depositar cheques sin fondos y retirar dinero inmediatamente antes de que rebotaran. Diversos videos, publicados en las plataformas digitales, mostraron varias personas esperando para ingresar a una de las sucursales, mientras otras salían de allí con miles de dólares.

Diversos videos en línea mostraban a personas que retiraron efectivo de un cajero automático después de depositar un cheque Facebook Chase

Los cheques de gran importe depositados de forma digital suelen quedar en espera mientras el banco revisa su autenticidad, pero algunos cajeros automáticos permiten a los clientes acceder a una parte de los fondos recién ingresados de manera inmediata. Esto fue lo que permitió retirar el dinero rápidamente.

La advertencia de Chase Bank ante el desafío de TikTok

Un portavoz de Chase Bank hizo declaraciones a diversos medios estadounidenses: “Estamos al tanto de este incidente y ya se ha abordado. Independientemente de lo que vea en línea, depositar un cheque fraudulento y retirar los fondos de su cuenta es un fraude, simple y llanamente”. Con esta advertencia, la institución bancaria deja en claro que se trata de algo ilegal.

Chase Bank advirtió a quienes se unieron al reto que se trató de un fraude Facebook Chase

JPMorgan, la empresa matriz del banco, actualmente hace un análisis de la situación, según dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, que mantuvo el anonimato. Además, explicó que la institución todavía no determinó cuántos clientes y cuánto dinero estuvieron involucrados en el incidente.

Los usuarios también reportaron en las redes sociales que tan pronto como realizaron ese proceso, sus cuentas comenzaron a mostrar saldos negativos masivos y retenciones, como resultado de supuestamente intentar retirar los montos. En esos casos, el banco también pudo deducir el dinero robado, según explicó el educador financiero Jim Wang, en un video de Instagram.

Wang escribió para acompañar el clip: “El ‘error de dinero infinito’ de Chase (...) implicaba fraude con cheques y no repetiré cómo funcionaba el ‘error’ porque es ilegal y ya se ha solucionado”. Asimismo, destacó que si alguna vez se recibe dinero misterioso en la cuenta, como resultado de un error bancario, se debe avisar al banco de inmediato. “No es tu dinero y cuando lo descubran, querrán que te lo devuelvan. No lo gastes, no lo muevas”, señaló el especialista.

Por su parte, Mark Guthner, profesor asociado de prácticas financieras en la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, expresó en diálogo con Banking Dive: “Si sacaron el dinero del banco, la ley bancaria es bastante clara en cuanto a que cometieron fraude y tienen que recuperar el dinero. Entonces, el banco tiene que perseguir a las personas y llevarlas a los tribunales”. Además, añadió que se trata de “un delito penal, sujeto a una posible pena de prisión y una multa”. El profesor concluyó que las personas que hicieron esto están en problemas.

