El Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez en su historia

El Dow Jones, uno de los índices clave de la bolsa de Nueva York, superó el viernes el umbral simbólico de los 50.000 puntos por primera vez en su historia, en el transcurso de una jornada de fuerte alza en Wall Street

Hacia las 19H50 GMT ganaba un 2,25%, hasta los 50.011,59 puntos

Al igual que los demás índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones había sufrido a principios de semana debido a un amplio movimiento de venta de acciones tecnológicas

El tecnológico Nasdaq subió un 1,90% y el ampliado S&P 500 ganó un 1,75%

"El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja", indicaron analistas de Briefing.com

Los títulos estadounidenses fueron sacudidos por una amplia retirada, que ha afectado en particular a empresas tecnológicas

"La sensación general en Wall Street es que las ventas llegaron muy lejos", dijo Jose Torres, de Interactive Brokers

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día

Nvidia -la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo- subía más de un 7%, al igual que Broadcom, mientras que AMD aumentaba un 7,50% e Intel un 5%

En todo caso, es probable que los índices estadounidenses muestren pérdidas en el conjunto de la semana

Los participantes del mercado han castigado una batería de resultados de los pesos pesados tecnológicos, pese a superar las expectativas

Amazon es la última golpeada. Sobre las 19H55 GMT, su acción caía un 7,42% hasta US$206,18, su valor más bajo desde junio y que representa una pérdida en capitalización bursátil de unos 150.000 millones de dólares