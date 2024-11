El entorno íntimo de Kamala Harris: quién es quién en la campaña de la vicepresidenta

WASHINGTON.- Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se definen el próximo martes 5 de noviembre en una reñida contienda en la que el expresidente republicano Donald Trump se enfrentará a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

A diferencia de su oponente, Harris tuvo que organizar en tiempo récord un equipo de campaña, integrado por funcionarios nuevos y personas cercanas que la acompañan desde sus inicios en la política, para planear su estrategia para llegar a la Casa Blanca después de que el presidente Joe Biden diera un paso al costado.

Expertos aseguran que el grupo de confianza en el que se apoya Harris para ganar esta contienda dista bastante del grupo de expertos del presidente Biden, un grupo dominado por hombres blancos mayores en edad que se hizo cada vez más pequeño a medida que se acercaba la decisión de poner fin a la idea de su reelección.

En cambio, si bien Harris conservó algunas piezas de la estrategia de Biden, confió en un grupo más amplio de personas que el presidente y sus aliados de confianza son en particular personas más jóvenes. Harris depende de una red multirracial e intergeneracional de unas dos docenas de asesores, amigos y parientes, que encienden su teléfono todos los días para pedir favores o consejos. Estas son las personas que integran su círculo íntimo:

Agencias AP y diarios The New York Times y The Washington Post

LA NACION