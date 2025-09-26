El español Sergio Busquets anuncia su retiro cuando finalice la temporada de la MLS
El mediocampista Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noch
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El mediocampista Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noche del jueves que colgará las botas al terminar la temporada 2025 con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).
"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", afirmó el centrocampista de 37 años en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.
Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve Ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.
gbv/Ma
LA NACION
Otras noticias de Futbol
Más leídas de Estados Unidos
- 1
¿Qué significa no soñar?: una experta en psicología revela el síndrome que lo causa
- 2
El caso del venezolano que fingió ser menor y asistió a clases en EE.UU., pero era “un adulto con hijos”
- 3
Buenas noticias en Texas: la millonaria inyección anunciada por Greg Abbott para un conocido aeropuerto
- 4
EE.UU. lanza un video estilo Hollywood para mostrar su poder militar frente a Venezuela