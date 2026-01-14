El FBI allana residencia de periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

El FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, según informó el miércoles la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI llevaron a cabo un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en X.

El Washington Post había anunciado previamente el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson, durante el cual las autoridades "se habían incautado de su teléfono, sus dos ordenadores portátiles y un reloj".