El FBI investiga tiroteo en Washington como acto terrorista

El FBI anunció este jueves el inicio de una investigación por terrorismo después de que un hombre armado perpetrara lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo "emboscada" contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Los jóvenes militares baleados permanecen en estado crítico, mientras Estados Unidos se encuentra conmocionado en lo que normalmente es un día tranquilo y familiar por el feriado de Acción de Gracias.

El tirador fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se estableció en Estados Unidos después de que los islamistas regresaran al poder en 2021 tras la caótica retirada de Washington.

Lakanwal enfrenta cargos de agresión con intención de matar, y si los guardias fallecen, enfrentará cargos de asesinato en primer grado, declaró en rueda de prensa la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jean Pirro.

"Eligió el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado", dijo Pirro.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó en la misma conferencia de prensa que "hay una investigación en curso por terrorismo".

Añadió que las autoridades están investigando si el sospechoso contó con cómplices, tanto en su país como en Estados Unidos.

"Así es como se ve una investigación de terrorismo internacional de amplia base", declaró Patel.

Las autoridades afirmaron que Lakanwal, armado con un revólver Smith & Wesson calibre .357, organizó una emboscada contra los dos miembros de la Guardia Nacional.

Los soldados estaban desplegados en Washington como parte del controvertido dispositivo militar dispuesto por el presidente Donald Trump en ciudades gobernadas por demócratas para combatir lo que él llama una delincuencia violenta y desenfrenada.

Pirro afirmó que el tirador se acercó a los soldados cerca de una parada de metro a escasa distancia de la Casa Blanca y comenzó a disparar "sin provocación, al estilo de una emboscada".

"Un guardia es alcanzado, cae al suelo, y luego el tirador se inclina y vuelve a atacar al guardia", declaró Pirro.

Compañeros de los militares respondieron de inmediato, sometiendo al atacante en el lugar.

